Loše vijesti za Argentinu: Za braniča je SP završen i prije nego što je počeo

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AP Photo/Dolores Ochoa via Guliver

Težak udarac za Argentinu uoči samog početka Svjetskog prvenstva.

Izbornik Lionel Scaloni suočio se s ozbiljnim problemom nakon što je branič Leonardo Balerdi na treningu u petak zadobio težu ozljedu noge, zbog koje će propustiti cijeli turnir. Pred njim je najmanje mjesec dana oporavka, što znači da je SP za njega završen i prije nego što je počeo.

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Ova vijest dodatno komplicira planove aktualnih svjetskih prvaka koji kreću u zahtjevnu obranu naslova. Scaloni sada mora ekspresno reagirati i pronaći zamjenu uoči prve utakmice protiv Alžira, koja se igra 16. lipnja. Očekuje se da će Argentinski nogometni savez u idućim satima službeno objaviti ime igrača koji uskače na popis umjesto Balerdija.

Argentina je smještena u skupinu s Alžirom, Austrijom i Jordanom. Nakon otvaranja s Alžircima, Gaučosi će 22. lipnja odmjeriti snage s Austrijom, dok grupnu fazu zatvaraju šest dana kasnije protiv Jordana.