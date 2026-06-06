Granollers i Zeballos obranili naslov na Roland Garrosu

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AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos obranili su naslov pobjednika u muškim parovima na Roland Garrosu.

Trofej su uzeli dominantnom pobjedom od 6:4, 6:2 nad drugim nositeljima finsko-britanskim parom kojeg čine Harri Heliovaara i Henry Patten u subotu, osvojivši svoj treći Grand Slam naslov kao par.

Za Granollersa i Zeballosa ovo je treći Grand Slam naslov kojeg su osvojili kao par. Osvojili su Roland Garros i US Open prošle godine, a ove godine u Parizu su opravdali status prvih nositelja ne izgubivši ni jedan set.