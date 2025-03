Ancelotti najavio Atletico: ‘Ove godine je kompliciranije nego prethodnih godina’

Podijeli :

xMarkxCosgrove NewsxImagesx via Guliver

Carlo Ancelotti obratio se novinarima uoči uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Atlético Madrida, koja će se igrati u srijedu navečer.

Talijanski strateg istaknuo je da njegova momčad ulazi u natjecanje u dobroj formi, motivirana kao i uvijek.

“Bit će to teška utakmica, to znamo, ali imamo samopouzdanja da nastavimo u ovom natjecanju, koje je vrlo posebno za nas”, priznao je Ancelotti. Međutim, on smatra da utakmica neće definirati sezonu:

“To je utakmica koja nam omogućuje da nastavimo sanjati u ovom natjecanju, kao i prethodnih godina. Ove godine je kompliciranije, ali ostajemo sigurni u borbu do samog kraja.”

U svojoj analizi utakmica protiv Atlético Madrida, Ancelotti je istaknuo ravnotežu između dviju momčadi:

“Sjećam se svih utakmica protiv Atlética i bile su tijesne. Ponekad smo pobijedili, drugi put remizirali, a drugi put izgubili. Sutra će biti isto i izjednačenje će odlučiti mali detalji.” Također je spomenuo važnost kolektivnog doprinosa:

“Imam više od 11 igrača za ovu utakmicu. Oni koji ne igraju i dođu kasnije, također će dati svoj doprinos. To je igra u kojoj će dobro napravljena promjena napraviti razliku.”

Ancelotti je naglasio važnost pristupa utakmici:

“Ako previše trčiš, mogao bi remizirati, ali ako napraviš razliku, vjerojatno ćeš dobiti utakmicu.” U vezi s izvođenjem penala, Ancelotti je objasnio:

“U sudačkoj nadoknadi možete vidjeti koji igrač najbolje izvodi jedanaesterac. Kada pravimo listu jedanaesteraca, uzimamo u obzir ono što vidimo na treningu. Tehnički aspekt je važan, ali mentalni aspekt je ključan.”

Osvrnuo se i na trenere, naglasivši svoj respekt prema Diegu Simeoneu: “Smatram ga izvrsnim nogometnim trenerom i imamo vrlo sličnu ideju.” Također je rekao da se ne oslanja na statistiku pri odabiru početne postave, već na trenutnu formu igrača, spominjući Luku Modrića:

“To je slučajnost. Ne gledam statistiku kad biram početnu postavu. Modrić ne treba brinuti, ne gledam te stvari.”

Ancelotti je također izjavio da njegova momčad mora ostati koncentrirana na tehnički i taktički aspekt igre jer će motivacija i pritisak biti vrlo visoki.