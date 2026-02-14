Allegri se naklonio Modriću: ‘Svi moramo učiti od njega’

Podijeli :

Daniele Buffa Image nella via Guliver

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je strijelac pobjedničkog pogotka u 2:1 gostujućoj pobjedi Milana protiv Pise u susretu 25. kola talijanskog prvenstva.

Modrić, koji je odigrao čitav susret, odigrao je dupli pas s Riccijem u 85. minuti, potom izbjegao start suparničkog braniča te potkopao loptu preko vratara za konačnih 2:1. Bio je to njegov drugi ovosezonski gol.

Postao je treći najstariji strijelac u povijesti Serie A, iza Milanovih legendi Alessandra Costacurte i Zlatana Ibrahimovića.

Nakon utakmice trener Massimiliano Allegri bio je pun komplimenata za Modrića.

“Nema se tu puno toga za reći, on je izvanredan igrač, došao je ovdje kako bi ostvario ovu pobjedu i svi moramo učiti od njega jer ima nevjerojatnu skromnost”, rekao je Allegri pa dodao:

“Mogli smo povesti 2:0 iz jedanaesterca, ali smo to propustili. Pulišić i Leao su ušli s klupe, bili su dobri, ali moraju poboljšati svoju formu. Važno je da smo osvojili tri boda, sada je pred nama utakmica protiv Coma, a onda ćemo vidjeti”, zaključio je.