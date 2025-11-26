Željko Obradović podnio ostavku na klupi Partizana?

Podijeli :

Guliver image

Željko Obradović više neće biti trener Košarkaškog kluba Partizan, proširila se informacija u srijedu oko podneva. Službenog odgovora iz Humske još nema, a crno-bijela ekspedicija još se nije vratila iz Atene.

Dan nakon uvjerljivog poraza od Panathinaikosa i loše igre crno-bijelih u drugom poluvremenu sve se glasnije govori o idućim potezima trofejnog stručnjaka, ali i uprave kluba predvođene predsjednikom Ostojom Mijailovićem.

Momčad iz Humske, unatoč rekordnom proračunu, bilježi loše rezultate u Euroligi i s učinkom 4–9 nalazi se u donjem dijelu ljestvice, a Obradović je nakon utakmice u dvorani „OAKA“ podnio ostavku! Potvrda toga još uvijek nema.

Sport Klub kontaktirao je i predsjednika Mijailovića, ali do objave teksta odgovor nije stigao. Prvi čovjek kluba bio je s ekipom u Ateni.

Navijači Partizana već su više puta pokazali nezadovoljstvo, posljednji put u susretu s Fenerbahčeom, kada su zviždali igračima i napustili „Beogradsku arenu“ prije kraja utakmice.

Ako Obradović doista ode, neslužbeno se spominje da bi momčad iz Humske mogao preuzeti Andrea Trinchieri, koji je od ljetnog rastanka sa Žalgirisom bez angažmana.

Talijan američkog podrijetla vodio je Partizan od 2018. do 2020. i osvojio dva Kupa Radivoja Koraća. Odličnu sezonu crno-bijelih 2019./20. prekinula je pandemija koronavirusa. U tom su trenutku bili prvi u ABA ligi i imali najbolji omjer u Eurokupu uoči četvrtfinala protiv Uniksa.

Trinchieri je nakon Partizana radio u Bayernu iz Münchena (2020.–2023.) i Žalgirisu (2023.–2025.).

Crno-bijeli sljedeću utakmicu igraju 4. prosinca protiv Bayerna u srpskoj metropoli.

O Obradovićevoj ostavci piše i portal „Mozzart Sport“, koji pripada kompaniji koja je generalni sponzor Partizana.

Trener, koji ima 65 godina, vratio se u Partizan 2021., a u drugom mandatu osvojio je dva naslova ABA lige (2023. i 2025.) te prvenstvo Srbije (2025.). Crno-bijeli su u sezoni 2022./23. ispali u četvrtfinalu Eurolige od Real Madrida iako su u seriji vodili 2-0.

