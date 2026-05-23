Leko: Hajduk? Najneugodnije i najlošije iskustvo otkako sam trener

Miro Gabela / Hajduk.hr

Nogometaši Club Bruggea osvojili su naslov belgijskog prvaka kolo prije kraja sezone.

Momčad Ivana Leke osigurala je titulu zahvaljujući četiri boda prednosti ispred Union Saint-Gilloisea te će iduće sezone igrati u ligaškoj fazi Lige prvaka. Hrvatski trener pritom je za HRT istaknuo da je belgijsko prvenstvo kvalitetom znatno ispred SHNL-a:

“Imao sam tu epizodu u Splitu od deset mjeseci. Meni je to najneugodnije i najlošije iskustvo otkako sam trener, 12 godina. Ideš s ogromnom emocijom i ljubavi da nešto napraviš, a ispadne sve naopako. Najveća je razlika u pristupu.

Belgijska liga se zove mala Premier liga, svi znaju da sve puca od intenziteta, presinga i energije. U Hrvatskoj je totalno drugačije. Razina fokusa, discipline, profesionalizma po mom mišljenju i iskustvu nije dovoljna. Razina rada nije dovoljna.

Tu je ogroman problem hrvatskog nogometa jer i dalje živimo samo od talenta, ali talent nije dovoljan bez ogromnog rada, odricanja i truda. Osobno mi je jedan od najdražih komplimenta što sam dobio ove sezone kad smo igrali Ligu prvaka protiv Atletica.

Diego Simeone mi je rekao nakon utakmice da je Club Brugge ekipa koja igra najintenzivniji nogomet u Europi. Ta njegova rečenica i komentar govore najviše o belgijskom nogometu, a ja bih rekao i o modernom nogometu današnjice.”

Ivanu Leki ovo je drugi naslov belgijskog prvaka s Club Bruggeom, nakon onoga iz 2018. godine. Hrvatski trener vratio se u klub krajem 2025., poslije odlaska iz Genta, a ovim trofejem stigao je do petog u karijeri. Osim dvije belgijske titule, osvojio je Kup s Antwerpom, Superkup s Bruggeom i hrvatski Kup s Hajdukom. Hajduk je vodio od kraja 2022. do listopada 2023., kada je smijenjen nakon domaćeg poraza od Osijeka. U tom razdoblju ostvario je 19 pobjeda, četiri remija i 11 poraza.