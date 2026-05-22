VIDEO / Grčki navijač na Final Fouru Eurolige obukao Draženov dres: ‘Volim ga od finala 1985. godine’

Podijeli :

U Ateni je u petak navečer krenuo Final Four Eurolige gdje je u prvom polufinalu Olympiakos slavio protiv branitelja naslova Fenerbahcea dok je u drugom polufinalu sudjelovao Mario Hezonja sa svojim Real Madridom protiv Valencije. No, priča večeri za sve ljubitelje hrvatske košarke bio je grčki navijač koji je u atensku dvoranu stigao u dresu Cibone s poznatim natpisom na leđima. Sa stražnje strane plavog dresa pisalo je Petrović jer je Grk nosio dres Dražena Petrovića. U kratkom razgovoru za Sport Klub otkrio je što ga je to privuklo košarci tragično preminulog Dražena Petrovića. Posebno je naglasio da je prva utakmica koju je gledao bila finale Eurolige 1985. godine kada je Petrović s Cibonom porazio Real Madrid u finalu s 87:78.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.