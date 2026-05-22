VIDEO / Fenomenalna predstava Hezonje u polufinalu Eurolige, navijači mu skandirali ‘Super Mario’

Mario Hezonja je u polufinalu Eurolige, u pobjedi svog Reala sa 105:90, bio najbolji pojedinac na terenu. Ubacio je 25 poena, uhvatio sedam skokova, udijelio tri asistencije te je ukrao jednu loptu. Pokazao je tako još jednom svoju klasu u velikim utakmicama te je odveo Real u prvo finale Eurolige nakon sezone 2023./2024. Takva predstava među navijačima u Ateni nije prošla nezapaženo. U posljednjih 20 sekundi hrvatski reprezentativac dobio je tri slobodna bacanja za vrijeme kojih mu je atenska publika skandirala "Super Mario". Skandiranje je potrajalo cijelu minutu, a osim dobre igre, razlog tog navijanja vjerojatno je i prošlost Hezonje koji je 2021. godine igrao za Panathinaikos u čijoj se dvorani i igra Final Four Eurolige.

