VIDEO / Hezonja dominirao u polufinalu i odveo svoj Real u finale Eurolige

U drugom polufinalu Final Foura Eurolige Real Madrid Marija Hezonje je u Ateni sa 105:90 bio bolji od Valencije. Tako su zakazali okršaj s Olympiakosom koji je ranije, u prvom polufinalu, slavio protiv branitelja naslova Fenerbahcea. Ključan čovjek u pobjedi Real bio je hrvatski reprezentativac Hezonja koji je ubacio 25 poena, dodao šest asistencija, udijelio tri asistencije te je upisao i jednu ukradenu loptu. Hrvat je bio najbolji pojedinac na susretu te je najzaslužniji za prolazak Reala u finale, njihovo prvo nakon sezone 2023./2024. Svoj prvi naslov nakon 2022./2023. tražit će protiv Olympiakosa u finalu koje je na rasporedu u nedjelju.

Polufinalni ogled dva španjolska kluba bio je potpuno različit od prvog polufinalnog susreta u kojem je Olympiakos svladao branitelja naslova Fenerbahce 79:61. Naime, Real je na poluvremenu vodio 62:56, odnosno, zabio je za 20 minuta više koševa nego li Fenerbahce u svih 40 minuta.

Raspucani su bili španjolski klubovi i napadi su dominirali u svim segmentima u odnosu na obranu. Real je veći dio utakmice proveo u vodstvu, a stalno je bio blizu dvoznamenkaste prednosti od starta treće četvrtine. Krajem te dionice Real je ipak došao do značajnijeg odmaka od suparnika, prije zadnjih deset minuta je poveo 86:73.

Pokušala je Valencia zaprijetiti u završnici, ali Real je rutinski odbio sve nalete i mirno sačuvao prednost vrijednu finala.

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja bio je prvi strijelac Reala. Za 30 minuta na parketu je postigao 25 poena uz 5/8 za dva poena, 3/6 za tricu i 6/8 s linije slobodnih bacanja. Dodao je tome sedam skokova, tri asistencije i jednu ukradenu loptu.

Za Real je Trey Lyles postigao 17 poena uz sedam skokova. Gabriel Deck je dodao 16 poena uz osam skokova, dok je Andres Feliz postigao 15 poena uz osam skokova i tri asistencije.

Kod Valencije su po 15 poena postigli Nate Reuvers, Jean Claudio Montero i Jaime Pradilla. Montero je tome dodao devet asistencija.

Real je s 11 naslova pobjednika apsolutni rekorder Eurolige, dok je još deset puta gubio u finalnim dvobojima. Zadnji naslov Madriđani su osvojili 2023., dok su posljednji put igrali finale godinu dana kasnije.

