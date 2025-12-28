‘Zbog Jokića će se ponovno pisati popisi deset najboljih košarkaša u povijesti’

Podijeli :

Već nekoliko godina uoči svake nove sezone ljubitelji košarke pitaju se – može li Nikola Jokić biti još bolji? I svake godine odgovor je isti – može.

To sa sobom nosi i brojne komentare. Charles Barkley izjavio je da je privilegija gledati Jokića, a oglasio se i Jamal Crawford, trostruki dobitnik nagrade za najboljeg šestog igrača NBA lige.

“U pravilu me ne zanimaju usporedbe, ali mnogi će ljudi zbog Jokića ponovno pisati svoje popise deset najboljih košarkaša u povijesti!“, napisao je Crawford.

Zanimljivu izjavu koja potvrđuje Jokićevu dominaciju dao je i Jaden McDaniels nakon božićne utakmice u kojoj je srpski centar uništio njegove Timberwolvese.

“Nisam mogao učiniti ništa što Rudy (Gobert) nije mogao“, odgovorio je McDaniels na pitanje zašto je čuvao Jokića u produžetku. “Ne znam. Ne mogu ga čuvati, iskreno, samo sam bio posljednji igrač koji je bio dovoljno visok… Neću lagati, za njega nema odgovora.“

Nuggetsi imaju omjer 22-9, a Jokić u prosjeku bilježi 29,8 poena – uz 60,9 posto šuta iz igre – 12,1 skok i 11 asistencija.

