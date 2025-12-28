VIDEO / Nevjerojatni Jokić opet do triple-doublea! NBA: ‘Novo ludilo!’

Jokić je ostvario svoj 16. triple-double ove sezone, ukupno 180. u karijeri, čime se približio na samo jedan zaostatka za drugoplasiranim na vječnoj ljestvici, Oscarom Robertsonom. U porazu Denvera zabilježio je 34 poena, 21 skok i 12 asistencija.

POVEZANO Jokić, Dončić i društvo protiv Amerikanaca: NBA priprema spektakl, a vi možete odlučiti tko će zaigrati! Evo i kako

NBA je na službenim kanalima podijelila snimku najboljih Jokićevih trenutaka protiv Magica uz opis: “Još jedna noć, još jedno ludilo Nikole Jokića”.

Međutim, ono što je ipak najvažnije – momčad nije uspjela doći do pobjede, iako je mogla. Gosti su na poluvremenu imali dvoznamenkastu prednost (62:48), a početkom četvrte četvrtine i ugodnih +9 (93:84). Na koncu su imali i šut za pobjedu, ali Jamal Murray nije bio precizan, pa je momčad s Floride stigla do 18. pobjede i zadržala dobro četvrto mjesto na Istoku.

Uz Jokića, u poraženoj momčadi Jamal Murray postigao je 24 poena, a Tim Hardaway Jr. 20. Na drugoj strani briljirao je Andrew Black s 38 poena, šest skokova i pet asistencija, dok je Desmond Bane zabilježio 24 poena i šest asistencija.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.