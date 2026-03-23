Zadar velikim preokretom slavio protiv SC-a i ostao u igri za doigravanje ABA lige

xxZvonkoxPavicx zadar_borac46_120226 via Guliver Image

KK Zadar je u ponedjeljak navečer odigrao svoju 20. utakmicu sezone u ABA lige. Na domaćem parketu u Jazinama ugostili su crnogorski Studentski centar te su upisali pobjedu od 69:62.

Nije najbolje u meč ušla momčad Danijela Jusupa. Već na samom početku se Studentski centar odvojio na +10 (13:3) da bi Zadar ipak do kraja prve četvrtine prepolovio zaostatak pa su na odmor otišli s -5 (21:16).

Raspoloženi Split stigao do važne pobjede u borbi za ostanak u ABA ligi Zadar još jednom poražen u produžetku u ABA ligi

U drugih 10 minuta Zadrani su se u jednom trenutku dovukli do izjednačena (21:21), ali na veliki odmor s prednošću od +7 (40:33) su otišli Crnogorci.

Iako se činilo da će na kraju treće četvrtine SC otići s dvoznamenkastom prednošću, Zadar je od zaostatka 58:46, napravio seriju od 7:0 te su u posljednjih 10 minuta ušli s -5 (58:53).

Nakon četiri minute posljednje četvrtine Zadar je gostima dopustio tek jedan poen, a sami su ubacili sedam što je značilo da su došli do svog prvog vodstva (60:59) nakon 3:2 na početku susreta.

Zadrani nisu do kraja utakmice bili napadački uvjerljivi, ali obrambeno su bili na razini te su na kraju slavili sa 69:62. Zanimljivo je da je Zadar SC-u dopustio tek četiri poena u posljednjih 10 minuta.

U pobjedi kojom je Zadar došao do omjera 8-12 najbolji bio Vladimir Mihailović s 22 poena. To slavlje je Zadru donijelo nastavak borbe za doigravanje jer su samo jednu pobjedu udaljeni od drugoplasirane Mege u stupnju gubitnika.

Mega je baš u ovom kolu izgubila od Splita pa je Zadar uzvratio uslugu Žutima koji se grčevito bore za ostanak u elitnom rangu ABA lige. Split i Studentski centar su nakon ovog kola poravnati na dnu lige s omjerom 5-16.

U sljedećem kolu Split će na Gripama ugostiti Zadar dok će SC gostovati kod Spartaka iz Subotice.