Raspoloženi Split stigao do važne pobjede u borbi za ostanak u ABA ligi

xxNikolaxBrbolezax via Guliver

Košarkaši Splita odigrali su odličnu utakmicu u 21. kolu play-out faze regionalne ABA lige te su s 96-74 (25-17, 24-15, 21-19, 26-23) na domaćem parketu pobijedili Megu.

Od početka su Splićani pokazali da su iznimno raspoloženi ove nedjelje te su nakon prve četvrtine imali osam koševa prednosti, dok su veliki odmor dočekali s čak 17 poena plusa, bilo je 49-32.

VIDEO / Nevjerojatno zakucavanje na March Madnessu: Hrvat bacio u trans svog brata na klupi VIDEO / Hrvatski centar brutalno zakucao protiv jedne od najboljih ekipa lige

U niti jednom trenutku Splićani nisu zaustavili vlastiti jaki ritam te su do kraja održavali veliku prednost i na kraju slavili s +22 pobjedu koja povećava nadu za ostankom u ABA ligi.

S 21 poenom Zoran Dragić je bio prvi splitski strijelac, a tome je dodao tri asistencije. Demajeo Wiggins je dodao 16 poena uz šest skokova, dok je Dario Drežnjak ubacio 15 poena uz pet uhvaćenih lopti. Za Split je još Teyvon Myers postigao 13 poena uz osam asistencija.

U poraženom sastavu najbolji je bio Bogoljub Marković s 23 poena i 12 skokova.

Na ljestvici vodi Spartak s omjerom 11-9, dok Mega sada ima devet pobjeda i 12 poraza. U donjem domu ljestvice su Zadrani s omjerom 7-12, kao i Studentski centar s 5-15 i Split s 5-16, koji se nalaze na posljednje dvije pozicije.

U ponedjeljak će Zadar na domaćem parketu od 20 sati igrati protiv Studentskog centra.