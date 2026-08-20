Wembanyama nadomak povijesnog rekorda NBA lige: Narastao je dodatnih pet centimetara?

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AP Photo/Ross D. Franklin via Guliver

Francuska superzvijezda San Antonio Spursa, 22-godišnji Victor Wembanyama, ponovno je u središtu pozornosti američke sportske javnosti.

Prema pisanju Yahoo Sportsa, francuski košarkaš je tijekom ovog ljeta narastao za dodatnih pet centimetara te mu trenutna visina iznosi približno 231 centimetar, što je nesvakidašnji fizički skok u dobi kada je razvoj kod većine muškaraca već završen.

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Razvojni put mladića iz Francuske godinama djeluje nestvarno. Sa 16 godina izmjeren je na oko 218 centimetara, dok je u NBA ligu uoči drafta 2023. godine ušao sa službena 222 centimetra bez obuće. Spursi su ga uoči prošle sezone vodili na oko 226 centimetara, pa bi novi podatak značio nastavak neobičnog prirodnog trenda.

Navedene brojke idu u prilog tvrdnjama brojnih košarkaških aktera koji su već ranije ukazivali na to da je Wembanyama viši nego što piše u službenim zapisnicima. Bivši NBA centar Boban Marjanović, visok 224 centimetra, javno je izjavio kako je u susretima s Francuzom morao gledati prema gore, dok je i ESPN-ov novinar Brian Windhorst procjenjivao da se Wembanyama opasno približava granici od 231 centimetra.

Ukoliko se ove informacije službeno potvrde na predstojećim ligaškim mjerenjima, Wembanyama bi se izjednačio s najvišim igračima u povijesti NBA lige, Gheorgheom Mureșanom i Manuteom Bolom (231 cm), pretekavši imena poput Yao Minga i Shawna Bradleya (229 cm).

Glavna posebnost 22-godišnjeg Francusa ostaje njegova iznimna pokretljivost. Unatoč rasponu ruka od 244 centimetra i ogromnoj visini, Wembanyama napada s vanjskih pozicija, prevodi loptu i šutira za tri poena uz motoriku neuobičajenu za igrače te građe. Zbog specifičnih fizičkih zahtjeva, medicinski tim San Antonija provodi posebne trenažne programe usmjerene na fleksibilnost, ravnotežu i zaštitu zglobova kako bi se smanjio rizik od ozljeda.

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