SP nogometašica 2027. započet će i završiti na kultnoj Maracani

Kultni stadion Maracana u Rio de Janeiru bit će domaćin otvaranja i finala Svjetskog prvenstva za žene 2027., otkriva raspored utakmica koji je u četvrtak objavila Međunarodna nogometna federacija (FIFA).

Utakmice turnira, na kojem će od 24. lipnja do 25. srpnja 2027. nastupiti 32 reprezentacije, bit će odigravane u osam gradova domaćina, a u svakom će biti odigrano najmanje sedam dvoboja, a barem jedan od njih će biti u nokaut fazi.

Brasilia, Porto Alegre, Recife i Salvador će bit će domaćini utakmica osmine finala, dok će se Belo Horizonte i Fortaleza pridružiti Rio de Janeiru i Sao Paulu kao domaćini četvrtfinala.

Domaća reprezentacija će na otvaranju igrati u Riju, dok će od preostale dvije utakmice u skupini A prvu odigrati na Areni Itaquera u Sao Paulu 29. lipnja, a drugu na Estadio Nacionalu u Brasiliji 4. srpnja.

Sao Paulo bit će domaćin prvog polufinala (20. srpnja) i utakmice za brončanu medalju (24. srpnja), dok će Maracana biti poprište drugog polufinala (21. srpnja) i finala (25. srpnja).

“Dok smo razvijali raspored utakmica, pažljivo smo uravnotežili sportsku pravednost za sve 32 ekipe, uzimajući u obzir udaljenosti putovanja, vrijeme oporavka između utakmica i cjelokupno iskustvo natjecanja. Istovremeno smo željeli osigurati da navijači diljem Brazila mogu biti dio uzbuđenja i da svaki grad domaćin može odigrati svoju ulogu u ovom slavlju ženskog nogometa”, izjavila je glavna službenica FIFA-e za ženski nogomet Sarai Bareman te dodala:

“Posebno smo uzbuđeni što će turnir započeti na kultnom stadionu Maracana postavljajući pozornicu za ono što obećava biti epsko Svjetsko prvenstvo za žene.”

Do sada se za nastup na završnom turniru kvalificiralo 18 reprezentacija. Od preostalih 14 reprezentacija, njih 11 će biti poznato do kraja ove godine, a posljednja tri mjesta bit će popunjena u doigravanju koje je na rasporedu u veljači 2027.