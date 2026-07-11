Wembanyama potpisao najbogatiji ugovor u povijesti Spursa, a dao im je i ‘popust’!

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AP Photo/Eric Gay via Guliver

Košarkaš San Antonio Spursa Victor Wembanyama potpisao je novi ugovor s tom NBA franšizom – i to uz priličan "popust"!

Najbolji obrambeni igrač NBA lige u prošloj sezoni dogovorio je petogodišnje produljenje ugovora vrijedno 252 milijuna dolara, tvrdi insajder ESPN-a Shams Charania.

To je “maksimalno produljenje rookie ugovora“ – koje predstavlja 25 posto godišnjeg salary capa. Ugovor uključuje i opciju igrača za posljednju godinu.

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Wembanyama je učinio veliku uslugu Spursima jer je mogao dobiti i “supermax ugovor“ – čime bi godišnje zaradio 30 posto salary capa, odnosno 303 milijuna dolara ukupno.

San Antonio je u bliskoj suradnji s Wembanyamom i njegovim agentima ponudio puni supermax ugovor i nekoliko različitih varijanti produljenja suradnje.

Ipak, Francuz je na kraju odlučio odreći se dijela novca kako bi sebi i organizaciji omogućio veću fleksibilnost u slaganju momčadi sposobne za dugoročnu borbu za naslov prvaka. Potpisao je ugovor od 252 milijuna dolara (oko 221 milijun eura).

Wembanyamu su Spursi izabrali s prve pozicije drafta 2023. godine.

U prethodne dvije sezone bio je All Star, a u prošloj i finalist za MVP nagradu, član prve petorke i najbolji bloker lige. I u sezoni 2023./24. ovaj 22-godišnjak bio je član najbolje obrambene petorke te ujedno i najbolji novak godine te sezone.

U svakoj od svoje tri NBA sezone bio je najbolji bloker, a prošle je predvodio San Antonio do velikog finala u doigravanju, gdje su New York Knicksi bili bolji i osvojili naslov.

Prošle sezone Wembanyama je odigrao 64 utakmice i ostvario rekorde karijere s prosjekom od 25 poena, 11,5 skokova i 3,1 asistencije po utakmici.

Predvodio je NBA ligu s prosjekom od 3,08 blokada po utakmici, uz 1,03 ukradene lopte, postavši tek sedmi igrač u povijesti lige koji je tijekom jedne sezone prosječno bilježio najmanje 25 poena, 10 skokova i tri blokade.

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