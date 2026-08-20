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UŽIVO MIDTJYLLAND – RIJEKA 2:0 Prelako primljen pogodak, Danci silovito napadaju

Conference League 20. kol 202616:28 > 20:12 0 komentara
Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Nogometaši Rijeke večeras od 19 sati gostuju kod Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige. Momčad Matjaža Keka u Herningu će pokušati izboriti rezultat koji bi joj ostavio otvorena vrata prema ligaškoj fazi europskog natjecanja. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.

20:11

Midtjylland tražio kazneni udarac

 51'

Johannesen je opasno pucao iz slobodnjaka, a loptu je boksao Todorović. U nastavku akcije opet je do lopte skoro došao Iheanacho, no pao je u kaznenom prostoru. Domaćini su tražili penal, no tiha VAR provjera rekla je da se igra dalje.

20:10

Žuti karton zaradio je Fruk.

50'

Žuti karton zaradio je Fruk.

20:06

Prelako primljen pogodak, Danci povećali prednost!

48'

Prelako primljen pogodak, Danci povećali prednost!

20:04

Danci u nastavku s dva nova igrača

45'

Iz igre su izašli Dju i Byskoiv, a ušli su Iheanacho i Johannesen.

20:03

Počelo je drugo poluvrijeme

46'

Počelo je drugo poluvrijeme

19:46

Kraj prvog poluvremena

45+1

Kraj prvog čina-
19:44

Velika šansa za Rijeku

44'

Odlična akcija Rijeke, čak četiri igrača je sudjelovalo u akciji, ali nije bilo sreće.

19:38

Odličan pokušaj Rijeke, pucao je Janković

39'

Odličan pokušaj Rijeke, pucao je Janković

19:38

Čuje se navijanje Armade

38'

Čuje se navijanje Armade

 

19:37

Žuti karton zaradio je Ćubelić.

36'

Žuti karton zaradio je Ćubelić.

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