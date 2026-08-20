Neobična metoda: Jakićev trener tjerao igrače da slušaju suparničke pjesme

Nogometaši Augsburga, u čijoj momčadi su hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić i vratar Nediljko Labrović, na treningu uoči subotnjeg gostovanja u Cottbusu u prvom kolu Kupa Njemačke, morali su preko razglasa slušati suparničke navijačke pjesme.

Drugoligaš Cottbus, koji je prošle sezone promoviran iz treće lige, poznat je po svojim strastvenim navijačima, a trener Augsburga Manuel Baum želio je da njegova momčad bude spremna za buku na gostovanju u istočnoj Njemačkoj.

“Stvarno smo trenirali puštajući Cottbusove navijačke pjesme kako bi svi znali što nam se sprema”, rekao je Baum novinarima u četvrtak.

“Uvijek morate pronaći različite načine da malo pobudite igrače. Kad odjednom više ne čujete vlastiti glas na terenu za trening i postoji akustična kulisa… već možete primijetiti kako se stvari mijenjaju.”

U početku su igrači Augsburga bili “jako iznenađeni” onim što se događa, a neki su se u početku “malo podsmjehivali”, rekao je Baum.

“Ali, pomaže biti boljepripremljen”,dodao je trener njemačkog bundesligaša.

Za razliku od Cottbusa, Augsburg ove sezone još nije odigrao natjecateljsku utakmicu. Cottbus je već odigrao dvije utakmice u drugoligaškom natjecanju s polovičnim uspjehom: na otvaranju je pred svojim navijačima s 3-1 pobijedio Hannover, a zatim je poražen s 3-0 kod Arminije Bielefeld.