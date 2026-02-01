VIDEO / Poraz Mavericksa unatoč ponovno raspoloženom Flaggu, Hornetsi ovo ne pamte već 10 godina!

Podijeli :

Charlotte Hornetsi trenutno su jedna od najboljih momčadi u sjevernoameričkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi NBA. U nizu su od šest pobjeda, od kojih je posljednja zabilježena kod kuće, kada su pobijedili San Antonio 111-106.

S nizom koji trenutno nema nijedna momčad u ligi, a ni sami nisu imali od 2016. godine, približavaju se mjestima koja jamče nastup u doigravanju, trenutno su s 22 pobjede na 11. mjestu Istočne konferencije, dvije pobjede iza željene desete pozicije.

Brandon Miller postigao je 26 koševa i osam skokova za domaćine, njegova momčad je već vodila dvadeset koševa razlike, ali suparnici su se približili na tri koša, Victor Wembanyama imao je priliku izjednačiti dobrih minutu i pol prije kraja, ali je promašio tricu. Miller, koji je izabran odmah iza Wembanyame na NBA draftu 2023., nadoknadio je to s dva slobodna bacanja, od kojih je drugo bilo njegovo 38. zaredom.

“Moram im skinuti kapu. Pokazali su puno borbenosti i natjecanja, nisu odustajali. Njihova obrana je bila sjajna, tako da smo imali težak posao, ali je dobro završilo“, rekao je Miller nakon pobjede.

Minnesota je pobijedila četvrti put zaredom, Anthony Edwards je postigao 33 poena, a Julius Randle 27 u pobjedi od 131-114 u Memphisu.

EMBIID VODIO 76ERSE DO SLAVLJA

U Philadelphiji je Joel Embiid postigao 40 koševa i uhvatio 11 skokova, uključujući 17 u četvrtoj četvrtini, kako bi pomogao 76ersima da održe pobjedu od 124-114 nad New Orleans Pelicansima samo nekoliko sati nakon što je zvijezda Paul George suspendiran na 25 utakmica zbog kršenja NBA programa protiv droga.George je za ESPN rekao da je slučajno uzeo neodobreni lijek kao dio liječenja problema s mentalnim zdravljem i obećao da će iskoristiti svoje slobodno vrijeme kako bi se pripremio da pomogne momčadi kada se vrati u ožujku.

Philadelphia je vodila veći dio utakmice, ali je pobjedu dovela u pitanje pred kraj utakmice kada su gosti poveli 105-104. No,završnica je pripala Philadelphiji, koja je čak i došla do uvjerljive pobjede, svoje treće u seriji.

“Zapravo mislim da sam loše odigrao utakmicu. Promašio sam puno lakih šuteva. Moja učinkovitost nije bila dovoljno dobra, ne znam kako sam postigao toliko koševa. Ali drago mi je da smo u posljednjoj četvrtini napravili prave poteze za pobjedu”, Embiid, koji je prvi put ove sezone postigao 40 koševa, nije bio posebno impresioniran svojom igrom. Saddiq Bey bio je najučinkovitiji igrač Pelicana, postigavši ​​34 koša, dok je Karlo Matković imao dva koša i 5 skokova.

PACERSI BOLJI OD HAWKSA, ROCKETSI SVLADALI MAVERICKSE

Indiana je pobijedila Atlantu 129-124, dok je Houston kod kuće pobijedio Dallas 111-107. Šest igrača Houstona postiglo je dvoznamenkasti broj koševa, dok je Dallas ostao praznih ruku unatoč 34 koša i 12 skokova 19-godišnjeg novaka Coopera Flagga.