U Šibeniku održana obljetnica velike pobjede Elemesa nad Crvenom zvezdom

Foto: Davort Trutin

Deveti travanj je uistinu poseban datum u sportskoj povijesti Šibenika. Na taj dan su košarkaši Šibenke 1983. godine slavili svoju najveću pobjedu nad Bosnom, koju su moćnici KSJ-a oteli nakon samo 24 sata, ali tog istog dana, 8 godina kasnije, u predvečerje Domovinskog rata, na istom mjestu – kultnom Baldekinu – ispisana je jedna od najljepših i najznačajnijih sportskih stranica Krešimirovog grada.

Košarkašice Elemesa u finalu play-offa prvenstva pobjedom nad Crvenom zvezdom 91:78 osvojile su svoj prvi od ukupno 4 naslova prvakinja države. Ujedno, bio je to i posljednji trofej prvakinja bivše države, po čemu će također ostati zapisan u sportskim analima. U rijetko viđenoj atmosferi, a na ženskoj košarci nedoživljenoj na ovim prostorima, pred nevjerojatnih 3.000 frenetičnih gledatelja predvođenih Funcutima, Šibenčanke su pregazile beogradski sastav – moćnu ekipu koja je domaćim curama morala priznati nadmoć.

Slavio se taj naslov dugo u Šibeniku, a za razliku od Šibenke, taj trofej Elemesu srećom nitko nije uzeo!

Šibenčanke su krajem 80-ih i početkom 90-ih imale sjajne generacije. Godine 1987. došle su do prvog trofeja u povijesti, kada su u finalu Kupa slavile nad ljubljanskom Ježicom, a 1990. uzele su i drugi naslov pobjednica Kupa nad Crvenom zvezdom. Ipak, prvi naslov prvakinja ostat će zapisan masnim slovima u bogatoj klupskoj povijesti, u kojoj su osvojena čak 21 naslova, po čemu je taj klub najtrofejniji klub u Šibeniku, barem u njegovoj novijoj povijesti.

Veslači šibenske Krke dominirali su između dva velika rata kada su bili ne samo najuspješniji klub grada, već i tadašnje države.

Obilježavajući taj veliki sportski događaj uoči same obljetnice, u Šibeniku se okupila ta trofejna generacija. Podsjetimo, tu sjajnu ekipu 1991. godine činile su: Danijela Ilić, Vanda Baranović, Danira Nakić, Veselinka Crvak (majka Darija Šarića), Korana Longin, Divna Bulat, Danijela Gulin, Marija Lončar, Žana Lelas, Blaženka Čipčić, Milena Vukičević i Lidija Antić.

Predsjednik kluba bio je Goran Šarić, dopredsjednik Nikša Lovrić, tajnik Čedomir Perković, trener Miodrag Vesković, pomoćni trener Dražen Brajković, ekonom Josip Slamić-Primo, psiholog Dražen Škarica i fizioterapeut Bruno Alfier.

Na žalost, Žana Lelas je preminula, ali je na okupljanju bila njena sestra, negdašnja reprezentativka i bivša igračica Šibenika Ana Lelas, koja je razumljivo bila posebno emotivna.

Zbog zauzetosti u Šibeniku ovog travnja, 35 godina poslije, nisu mogle nazočiti dvije Danijele – Gulin i Ilić.

Cijeli događaj osmislio je i organizirao Čedomir Perković, tadašnji tajnik ŽKK Elemes i poznati šibenski sportski djelatnik.

“Danas često slavimo srebrne medalje kao da su zlatne, a što je s pravim zlatnim medaljama? Sve ove godine nitko se nije sjetio da nas okupi i da kaže da je u to vrijeme bio postignut veliki rezultat, jedan od najvećih uspjeha šibenskog sporta. Ja sam to napravio radi vas, da netko kaže da to što ste napravile vrijedi”, kazao je na okupljanju u atriju šibenskog gradskog muzeja Perković.

Šibenska ženska košarka tih godina imala je čitav niz sjajnih igračica, reprezentativki, uključujući neponovljivu Daniru Nakić, koja je u čak 3 navrata bila proglašavana za najbolju igračicu Europe, kojoj su mediji nadjenuli nadimak „ženski Dražen“…

Na decentnom, ali vrlo emotivnom skupu, tih nezaboravnih dana šibenske ženske košarke i sporta općenito, sjetili su se i KoranaLongin,LindaAntić, Divna Bulat, trener Vesković, tadašnji predsjednik Goran Šarić…

Prikazana je i TV snimka te nezaboravne utakmice na Baldekinu, uz veliku feštu nakon pobjede košarkašica i Funcuta.