Splićani razbili Cibonu za finale Kupa Krešimira Ćosića u kojem ih čeka Alkar

Košarkaši Splita i sinjskog Alkara igrat će u finalu Kupa Krešimira Ćosića i boriti će se za prvi domaći trofej u ovoj sezoni, nakon što su u polufinalnim utakmicama odigranim u petak u Zaboku Splićani svladali Cibonu s uvjerljivih 85-59 (15-17, 23-15, 25-15, 22-12), a Sinjani u produžetku bili bolji od Cedevite Junior sa 72-62.

Split će u subotu (20 sati) u Zaboku po deveti put igrati finalnu utakmicu i pokušati po šesti put osvojiti hrvatski Kup, a prvi put od 2004. kad su u Jazinama bili bolji od Zadra (74-72).

Splićani su do finala došli na vrlo uvjerljiv način pobijedivši Cibonu koja je bila ravnopravna u prvom poluvremenu. Momčad pod vodstvom Josipa Sesara je veći dio prvog poluvremena bila u prednosti, koja je bila najveća u 7. minuti (14-9). Cibona je bila na +4 (27-23) u 15. minuti, no momčad Veljka Mršića je do poluvremena napravila 15-5 i na odmor otišla sa šest koševa viška.

Već nakon dvije minute igre u trećoj četvrtini Split je prvi put došao do dvoznamenkaste prednosti (42-32), a Cibona je uspjela držati kakav-takav priključak do 27. minute (51-43). Do kraja treće četvrtine “Žuti” su napravili 12-4 i sa +16 (63-47) dočekali zadnjih deset minuta dvoboja.

Ciboni, koja je pred kraj treće četvrtine ostala bez ozlijeđenog Filipa Bundovića i isključenog trenera Josipa Sesara, više nije bilo pomoći. Splićani su kontinuirano povećavali prednost do konačnih 85-59 za ulazak u svoje prvo finale Kupa nakon 2021., kad su u dvoboju za trofej u Omišu izgubili od Zadra (70-79).

Shannon Shorter je s 18 koševa i šest asistencija predvodio strijelce Splita. Antonio Jordano je ubacio 15 poena, a Krešimir Ljubičić je spojio 14 koševa i devet skokova. David Škara je imao 13 koševa i 10 skokova.

Kod Cibone je najbolji bio Filip Bundović s 15 koševa i šest skokova, a Krešimir Radovčić je ubacio 13 poena i podijelio devet asistencija.