Šokantan trade u NBA ligi: Dallas razmijenio igrača kojeg je doveo umjesto Luke Dončića

(AP Photo/Tyler Tate) via Guliver Image

U posljednjima danima u kojima se u NBA ligi dozvoljavaju razmjene igrača stigao je još jedan šok.

Dallas Mavericksi, koji su u ovo vrijeme prošle godine tradeali Luku Dončića u Los Angeles Lakerse, riješili su se Anthonyja Davisa, igrača koji je stigao baš u toj razmjeni. Jedan od najboljih igrača lige kada je zdrav odlazi u Washington Wizardse kao i njegovi suigrači Jaden Hardy, D’Angelo Russell i bivši igračPartizanaDanteExum.

Putem Dallas će iz glavnog grada SAD-a otići veteran Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, dva izbora prve runde te tri izbora druge runde.

