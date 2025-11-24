Smith i Žižić ne dolaze na okupljanje reprezentacije. Simon: Neću potezati igrače za rukav da igraju za Hrvatsku

Podijeli :

Stefanos Kyriazis IPA Sport via Guliver

Hrvatske košarkaše čekaju utakmice s Ciprom 28. studenog i Izraela 1. prosinca.

Tim utakmicama se otvaraju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. koje će se održati u Kataru.

Izbornik Tomislav Mijatović nema na raspolaganju Jaleena Smitha koji navodno zbog ozljede ne može nastupiti. Tu situaciju je u razgovoru za Večernji list komentirao bivši reprezentativac, a danas direktor HKS-a Krunoslav Simon.

“Ne želim ulaziti u tuđe razloge a ja sam, čim sam došao, rekao da je moja dužnost reći istinu. I ja sam bio igrač i znam da ima različitih osobnih i klupskih situacija, no neigranje za reprezentaciju u situaciji kada si zdrav ja ne mogu prihvatiti. I zato sam razočaran sa Smithom jer je ovaj Savez za njega sve napravio i s ljudske, privatne, i sa sportske strane”, rekao je Simon.

Ovog puta ponovno se nije odazvao ni Ante Žižić…

“Od njega odaziv nisam niti očekivao. Ne mogu reći da se o njemu ne razmišlja no s njim se svaki put to izjalovi. On je od početka bio izbornikova želja, no ja nisam polagao velike nade”, rekao je Simon i poslao jasnu poruku:

“To je pitanje za pojedince na koje pokušavamo naći odgovor, ali očito u tome nismo uspjeli. Ponavljam, ja nikome ne sudim i svako je krojač svoje sudbine, a ja nemam snage ići okolo i potezati igrače za rukav da igraju za Hrvatsku. Učinio bih to za one koji imaju vrhunske karijere kao što su Zubac, Šarić i Hezonja, no njih očito niti ne treba nagovarati”, zaključio je.