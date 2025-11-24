Smith i Žižić ne dolaze na okupljanje reprezentacije. Simon: Neću potezati igrače za rukav da igraju za Hrvatsku

Hrvatske košarkaše čekaju utakmice s Ciprom 28. studenog i Izraela 1. prosinca.

Tim utakmicama se otvaraju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. koje će se održati u Kataru.

Izbornik Tomislav Mijatović nema na raspolaganju Jaleena Smitha koji navodno zbog ozljede ne može nastupiti. Tu situaciju je u razgovoru za Večernji list komentirao bivši reprezentativac, a danas direktor HKS-a Krunoslav Simon.

“Ne želim ulaziti u tuđe razloge a ja sam, čim sam došao, rekao da je moja dužnost reći istinu. I ja sam bio igrač i znam da ima različitih osobnih i klupskih situacija, no neigranje za reprezentaciju u situaciji kada si zdrav ja ne mogu prihvatiti. I zato sam razočaran sa Smithom jer je ovaj Savez za njega sve napravio i s ljudske, privatne, i sa sportske strane”, rekao je Simon.

Ovog puta ponovno se nije odazvao ni Ante Žižić…

“Od njega odaziv nisam niti očekivao. Ne mogu reći da se o njemu ne razmišlja no s njim se svaki put to izjalovi. On je od početka bio izbornikova želja, no ja nisam polagao velike nade”, rekao je Simon i poslao jasnu poruku:

“To je pitanje za pojedince na koje pokušavamo naći odgovor, ali očito u tome nismo uspjeli. Ponavljam, ja nikome ne sudim i svako je krojač svoje sudbine, a ja nemam snage ići okolo i potezati igrače za rukav da igraju za Hrvatsku. Učinio bih to za one koji imaju vrhunske karijere kao što su ZubacŠarić Hezonja, no njih očito niti ne treba nagovarati”, zaključio je.

