Sljedećeg tjedna Zagreb donosi odluku o Ciboninim dugovima

Foto: KK Cibona

Na sjednici zagrebačke Gradske skupštine sljedeći tjedan naći će se odluka o preoblikovanju Košarkaškog kluba Cibona iz sportske udruge u sportsko dioničko društvo kako bi se riješili dugovi, unio svježi kapital i omogućilo uspješno poslovanje i razvoj, najavio je Grad u četvrtak.

Odluka dolazi kao posljedica dugogodišnjeg napora ove gradske uprave da se sačuva KK Cibona kao dio zagrebačkog identiteta na način koji će omogućiti održiv opstanak kluba na transparentnim osnovama i bez dugova, nakon što je dosadašnji model funkcioniranja Cibone kao udruge građana rezultirao neizvjesnošću i akumuliranim gubicima, naveli su iz Ureda gradonačelnika.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević izrazio je zadovoljstvo da su budući vlasnici Cibone prepoznali njezin značaj kao legendarnoga zagrebačkog kluba i odlučili uložiti u budućnost zagrebačke i hrvatske košarke.

“U preoblikovanju sudjelujemo kao znak naše potpore Ciboni i profesionalnom poslovanju sportskih klubova. Grad Zagreb neće sudjelovati u upravljanju klubom, jer je politika ove gradske uprave depolitizacija upravljanja sportskim klubovima, ali će kao i dosad ostati pouzdan partner svima koji transparentno rade za dobrobit zagrebačkog i hrvatskog sporta”, rekao je Tomašević.

Vjerovnici kluba iskazali su interes za pretvaranje potraživanja u vlasničke udjele, čime se klub rješava tereta prošlosti uz priljev novih sredstava, a rezultat tranzicije bit će klub koji će biti transparentno vođen i održiv, s fokusom na razvoj mladih igrača i na profesionalne rezultate koji jačaju njegovu prepoznatljivost.

KK Cibona u svom identitetu ostaje zagrebački klub uz daljnju podršku Grada Zagreba kao partnera u brizi za razvoj gradske i hrvatske košarke, naveli su iz Grada.

Grad sa svojim tvrtkama sudjeluje u procesu pretvaranja svojih tražbina u dionice kluba u manjinskom udjelu te neće preuzimati većinsko vlasništvo niti izravno upravljanje klubom, ali će, između ostalog, podržati KK Cibonu kroz pravo igranja i korištenja dvorane KC Dražen Petrović, koja je gradsko vlasništvo i javni resurs te neće biti uložena u temeljni kapital.

Ako Gradska skupština donese odluku o preoblikovanju, slijedi registracija pri nadležnom sudu, uz prethodno odobrenje nacionalnog povjerenstva za preoblikovanje, te suglasnost ministra nadležnog za sport.

Jutarnji list piše kako bi kanadski bankar hrvatskih korijena Victor Dodig mogao preuzeti KK Cibonu s više od 70 posto vlasništva. List navodi kako je proces pokrenut te je iskazan interes za ulaganje 1,725 milijuna eura u gotovom novcu, a 4,4 milijuna eura dugova pretvorilo bi se u vlasničke udjele, što će definirati vlasničku strukturu.