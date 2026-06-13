Slavna NBA zvijezda uhićena u Houstonu: Policija objavila razlog privođenja

James Harden, košarkaš Cleveland Cavaliersa, uhićen je u subotu u Houstonu zbog nezakonitog nošenja vatrenog oružja u motornom vozilu, objavio je ured okružnog suda okruga Harris.
Prema službenim informacijama, Harden je optužen za prekršaj koji se odnosi na nepravilno nošenje pištolja u automobilu. Riječ je o prekršajnom djelu, a dostupni podaci upućuju na to da oružje nije bilo propisno spremljeno ili osigurano, prenosi Yahoo Sports.
Iskusni NBA bek priveden je u 3:41 po lokalnom vremenu, no vrlo brzo je pušten nakon što je uplatio jamčevinu od 100 dolara. Sljedeće ročište zakazano je za 22. lipnja, kada će biti odlučeno o daljnjem tijeku postupka.
Harden je u Cleveland stigao prije isteka prijelaznog roka 2026. godine u razmjeni s Los Angeles Clippersima, u kojoj su Cavaliersi poslali Dariusa Garlanda i izbor druge runde drafta.
Karijeru u NBA ligi započeo je 2009. godine kao treći izbor drafta Oklahoma City Thundera, a tijekom godina nastupao je i za Houston Rocketse, Brooklyn Netse, Philadelphia 76erse te Clipperse prije dolaska u Cleveland.
U prošloj sezoni za Cavalierse je odigrao 26 utakmica regularnog dijela i prosječno bilježio 20,5 poena, 4,8 asistencija i 4,2 skoka po susretu. Unatoč opciji u ugovoru za sezonu 2026./27., očekuje se da će tijekom ljeta pregovarati o produženju suradnje s klubom.
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