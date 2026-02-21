Šarić stiže na prvi trening reprezentacije, Hezonja se priključuje naknadno

Podijeli :

Gonzales Photo Tobias Jorgensen via Guliver Images

Hrvatska košarkaška reprezentacija je vrlo uskoro, gotovo odmah po završetku SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, ponovno na okupu. Nastavljaju se kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. koje je Hrvatska počela sa stopostotnim učinkom pobjedama protiv Cipra i Izraela.

Izbornik Tomislav Mijatović, stručni stožer i sljedećih 15 igrača prvi će trening odraditi 23. veljače u Opatiji:

Roko Badžim, Luka Božić, Danko Branković, Mateo Drežnjak, Goran Filipović, Lovro Gnjidić, Antonio Jordano, Dominik Mavra, Toni Nakić, Roko Prkačin, Krešimir Radovčić, Michael Ružić, Jaleen Smith, Dario Šarić i David Škara.

Na popisu se nalazi i kapetan Dario Šarić, koji je bez kluba otkad je raskinuo ugovor s Detroit Pistonsima u NBA ligi, te može nastupiti u kvalifikacijama. Na početak priprema ne dolazi Mario Hezonja s obzirom na klupske obaveze s Real Madridom u Euroligi.

Ranije je Mijatović objavio širi popis od 24 igrača, a uži će biti objavljen naknadno.

Kvalifikacije se igraju kroz šest termina između studenoga 2025. i ožujka 2027., a diljem svijeta bit će odigrano 420 utakmica. Na Svjetsko prvenstvo će se kvalificirati 32 reprezentacije, od čega 12 europskih. Hrvatska se u prvom dijelu kvalifikacija nalazi u skupini E zajedno s Njemačkom, Izraelom i Ciprom.

Prve tri momčadi iz svake skupine plasirat će se u drugi krug europskih kvalifikacija, gdje će im se pridružiti još tri momčadi iz druge skupine, a sve će reprezentacije prenositi rezultate iz prvog kruga, čime svaka pojedina utakmica zadržava svoju težinu.

U drugom krugu svaka će reprezentacija igrati kod kuće i u gostima protiv tri momčadi koje dolaze iz druge skupine kroz još tri kvalifikacijska prozora – u kolovozu 2026., studenom 2026. i veljači 2027. Nakon dodatnih šest utakmica po reprezentaciji, prve tri momčadi iz svake skupine izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo.

Svjetsko košarkaško prvenstvo igrat će se od 27. kolovoza do 12. rujna 2027. u Katru.