Pravi gospodski potez: NBA zvijezda ‘odrekla se’ pola milijuna dolara

AP Photo/Morry Gash via Guliver

Milwaukee Bucksi osvojili su NBA kup pobijedivši Oklahomu. Svaki je igrač za taj uspjeh nagrađen s pola milijuna dolara.

Damian Lillard, jedna od zvijezda tima, odlučio se odreći nagrade.

“Dugo se bavim ovim sportom. Kad dobijem bonus, neću ga samo uzeti i potrošiti uludo. Dat ću novac pomoćnom osoblju, ljudima koji rade s nama svaki dan”, rekao je Lillard.

Sjajni će razigravač ove sezone zaraditi 48,8 milijuna dolara, a s Bucksima je pod ugovorom do sezone 2026./2027. Trenutno zabija 26 poena po utakmici i bilježi osam asistencija.

“Pritisak je kada se samohrana majka mora snalaziti da bi radila i plaćala stanarinu. Dobivamo puno novca igrajući košarku. Nemojte me krivo shvatiti, to je veliki izazov, ali nazvati to pritiskom je uvreda za obične ljude”, rekao je nedavno Lillard.