Povremeni hrvatski reprezentativac se vratio u Zadar

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Foto: KK Split / Ivica Čavka

Povremeni hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Drežnjak (28) nakon dvije godine se vratio u redove aktualnog doprvaka Zadra s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor.

Dario Drežnjak je igrao za Zadar od 2021. do 2024. godine te je u tom razdoblju osvojio dva naslova prvaka Hrvatske i jedan Kup Krešimir Ćosić.