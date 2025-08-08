Povremeni hrvatski reprezentativac nakon osam godina opet u Zadru

U Zadru su predstavili novo pojačanje.
U Zadru se odlučili okrenuti 29-godišnjem centru i povremenom hrvatskom reprezentativcu Ivanu Vranešu, koji se nakon osam godina vraća u Zadar.
Najviše pod Višnjikom dovode pojačanja iz KK Splita, pa je tako nakon dolazaka Borne Kapuste i Borisa Tišme i Vraneš stigao na Višnjik.
„Sretan sam što napokon, nakon dugo godina, dolazim kući i što ću nositi boje Zadra. S puno više igračkog iskustva i zreliji kao osoba. Ozljeda je iza mene. Treniram cijelo Ijeto i dizat ću formu kroz pripremni period da se što bolje uklopim u sustav i zahtjeve trenera Jusupa. Na nama je da radimo marijivo, dan po dan, da budemo prizemni i svakoj utakmici pristupamo jednakim žarom.
Moja želja da osvojim prvenstvo sa Zadrom je već odavno poznata, ali sad nije vrijeme za razmišljanje o tome. Želim prije svega predstaviti svoj klub i grad u najboljem svjetlu kako na terenu, tako i izvan njega. Nadam se da će nas navijači podržati u što većem broju kroz cijelu sezonu i da ćemo im dati što više razloga za ponos i zadovoljstvo”, rekao je Vraneš u razgovoru za zadarski portal Sport023.
