Partizan uvjerljivom pobjedom došao na korak od titule

Nije bilo neugodnih iznenađenja za Partizan – prva polovica beogradskog zadatka je uspješno obavljena. Ostvarena je pobjeda u trećoj utakmici finalne serije ABA lige, prvoj odigranoj u Štark Areni, čime je Partizan poveo s 2:1 u seriji. To znači da već za dva dana, na istom mjestu, ima prvu meč-loptu za osvajanje svoje osme titule regionalne lige.

Prvo poluvrijeme bilo je gotovo identično onome iz druge utakmice. Ipak, ovog puta Budućnost nije imala ni početnu prednost.

Partizan je kontrolirao tijek utakmice i samo u nekoliko navrata dopustio Budućnosti da se približi i izjednači. No, to su bili tek trenuci predaha, nakon kojih bi crno-bijeli ponovno povećali prednost. Poluvrijeme je zaključeno furioznom završnicom i vodstvom Partizana od 12 poena razlike.

Za razliku od prethodne utakmice u Morači, treća četvrtina sada je počela pogotkom Partizana – tricom Vanje Marinkovića za +15. Nije bilo raspada igre kakav je viđen u Podgorici, gdje su prvi koš postigli tek nakon serije Budućnosti 9:0, iako je i ovaj put crnogorski predstavnik zaprijetio.

Budućnost je nanizala devet poena bez odgovora i smanjila rezultat na 56:51, na sredini treće četvrtine, podsjetivši na mogući povratak kao u prethodnoj utakmici. Taj nalet prekinuo je Sterling Brown s pet vezanih poena, no Budućnost se nije predavala. U samoj završnici treće četvrtine stigla je na samo četiri poena zaostatka – 63:59. Ipak, Partizan je s četiri brza poena zaključio tu dionicu, koju je ipak izgubio 22:18, ali je zadržao prednost – 67:59.

Ako je Budućnost i imala nade na početku posljednje četvrtine, ugasio ju je Iffe Lundberg. Danac je pogodio dvije trice u seriji Partizana 8:0 u prva četiri minute posljednje četvrtine, povećavši prednost na 75:59. Budućnost je tek nakon pet minuta igre u posljednjoj dionici postigla prve poene, ali nova trica Lundberga podigla je razliku na maksimalnih +18 – 79:61. Time su sve dileme riješene, a Partizan je stigao do velike pobjede, kojom dolazi do vodstva 2:1 i koraka do nove titule ABA lige.

U redovima pobjednika Carlik Jones i Lundberg postigli su po 14 poena, Sterling Brown dodao je 13, dok je Tyrique Jones ostvario double-double učinak s 12 poena i 10 skokova. Kod Budućnosti najbolji je bio Sulaimon s 20 poena, dok su dvoznamenkasti bili još Ferrell i Tanasković s po 10 poena.

Četvrta utakmica igra se u četvrtak, također u beogradskoj Štark Areni, s početkom u 20 sati.