‘Oteo’ je Šariću nagradu za ‘rookieja’ godine, a sada se umirovio nakon samo devet godina karijere

(Photo by Rob Carr/Getty Images)

Prije 11 godina na NBA Draftu Dario Šarić izabran je u prvoj rundi kao 14. pick. Šibenčanin je tri godine kasnije debitirao u NBA-u i tada je imao sjajnu sezonu, ali nagrada rookieja godine nije otišla u ruke Šariću, već Malcolmu Brogdonu, 36. picku iz 2016. godine.

Izazvalo je to pomutnju u hrvatskim, ali i svjetskim medijima jer su mnogi smatrali da je Šarić bio logičniji izbor. Na kraju je Šarić morao priznati poraz i tadašnji član Milwaukee Bucksa Brogdon uzeo je nagradu.

Sada, osam godina kasnije Brogdon će okačiti svoje košarkaške patike o klin. Objavio je to u srijedu navečer američki insajder Shams Charania. Tako je nekadašnji rookie godine (2017.) i šesti igrač godine (2023.) nakon samo devet godina prestao s košarkaškom karijerom.

Ozljede su očito ostavile traga i Brogdon je odlučio da je kraj. Rekao je da od danas počinje s tranzicijom od svoje košarkaške karijere.