Španjolci: Vrlo je izgledno da Mario Hezonja odlazi iz Reala

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Hrvatski košarkaš je pred odlaskom iz španjolske metropole.

Real Madrid nije osvojio nijedan trofej u sezoni 2025./26. te sada prolazi kroz proces rekonstrukcije. Sportski direktor Sergio Rodriguez podnio je ostavku, a prema svemu sudeći, momčad će u novu sezonu ući znatno izmijenjena. Jedno od ključnih pitanja odnosi se na Marija Hezonju.

Španjolska Marca analizirala je kako bi mogao izgledati sastav Reala u nadolazećoj sezoni.

„Trey Lyles, koji ima veliku vrijednost na tržištu, po svemu sudeći neće ostati u Madridu, dok će se među slobodnim igračima naći i Chuma Okeke te David Kramer“, piše u tekstu novinara Joséa Luisa Martíneza. Dodaje kako su za Lylesa zainteresirani Fenerbahče i Hapoel Tel Aviv.

Martínez navodi i da je klub koji vodi Dimitris Itoudis zainteresiran za Okekea.

STATUS MARIJA HEZONJE

„Odlazak Hezonje vrlo je izgledan“, stoji u tekstu Marce, koja navodi da Real već radi na pronalasku mogućih zamjena.

Hezonja se posljednjih mjeseci povezivao s povratkom u NBA ligu, a interes za njega pokazao je i euroligaš Dubai.