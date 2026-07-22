Barcelona pronašla novog trenera: Stiže čovjek koji je osvojio ABA ligu s Dubaijem

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Aleksandar Sekulić (48) novi je trener košarkaške Barcelone. Slovenski stručnjak stigao je na klupu katalonskog velikana nakon odličnog posla u Dubaiju, s kojim je prošle sezone osvojio naslov prvaka ABA lige.

Zanimljivo, Barcelona i Dubai napravili su svojevrsnu trenersku zamjenu. Nedavno je bivši trener Barcelone Xavi Pascual preuzeo momčad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a sada Sekulić odlazi u suprotnom smjeru.

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Sekulić je s Barcelonom potpisao ugovor do kraja lipnja 2028. godine. U Dubai je stigao pred kraj prošle sezone, nakon što je naslijedio hrvatskog trenera Juricu Golemca, a momčad je odveo do prvog trofeja ABA lige u povijesti nakon pobjede protiv Partizana u finalnoj seriji 3:1.

Tijekom karijere vodio je češki Nymburk, s kojim je osvojio naslov prvaka, zatim Lokomotiv Kuban i Zenit St. Petersburg.

Od 2020. godine je izbornik slovenske reprezentacije, koju je prvi put u povijesti odveo na Olimpijske igre, gdje je u Tokiju 2021. završila na četvrtom mjestu. Bio je i pomoćnik Igoru Kokoškovu u reprezentaciji Slovenije koja je 2017. osvojila naslov europskog prvaka.

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