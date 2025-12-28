Novi težak udarac za Cibonu, Vukove šokirao klub s istoka Zagreba!

Podijeli :

Foto: KK Cibona

Košarkaši Dubrave kreirali su veliko iznenađenje u 13. kolu SuperSport Premijer lige pobijedivši Cibonu.

Dubrava, koju je nedavno preuzeo bivši trener Cibone i izbornik hrvatske reprezentacije Josip Sesar, slavila je u Trnskom 81:75.

Momčad s istoka Zagreba odigrala je izvrsno prvo poluvrijeme (42:23), a početkom drugog povela je s najvećih 21 razlike (44:23). Cibona se nekako uspjela vratiti u utakmicu i doći na samo minus tri (75:78) na 11 sekundi do kraja. Međutim, Emir Šabić bio je siguran iz slobodnih bacanja i pobjeda je otišla u Dubravu.

Amerikanac John Wright bio je najefikasniji u sastavu Dubrave s 23 koša, a pratili su ga bivši igrači Cibone Lovro Gnjidić sa 16 poena i Domagoj Vuković s 11. Kod Cibone je Roberson ubacio 15, a Radovčić 14 koševa.

U poretku je Cibona sada na omjeru 6-7 na diobi 5. mjesta s Kvarnerom i Alkarom, dok je Dubrava na omjeru 5-8, koliko ima i Dinamo. Ispod su Cedevita Junior s 4-8, Dubrovnik s 5-7 i Šibenka s 3-10.