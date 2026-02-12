Ništa od Šarića u Panathinaikosu? Gazda grčkog velikana potvrdio strašno pojačanje

Podijeli :

AP Photo/Alan Greth via Guliver

Prošlosezonski MVP Final Foura Eurolige Nigel Hayes-Davis karijeru će nastaviti u Panathinaikosu, potvrdio je prvi čovjek atenskog kluba Dimitris Giannakopoulos.

Hayes-Davis se vraća u Europu nakon devet mjeseci, budući da se poslije osvajanja naslova prvaka Eurolige s Fenerbahčeom vratio u NBA ligu. Američki krilni košarkaš sezonu je započeo u Phoenix Sunsima, no ni u jednom trenutku nije imao zapaženu ulogu, a prije nekoliko dana razmijenjen je u Milwaukee Buckse, koji su se odmah odrekli njegovih usluga.

Posljednjih dana bilo je jasno da mu je jedina opcija povratak u Europu, a interes za njega pokazali su i Hapoel i Fenerbahče, ali ponuda Panathinaikosa bila je najprimamljivija. Navodno je jedan od uvjeta koje je američki košarkaš postavio bio da postane najplaćeniji igrač elitnog natjecanja, što bi značilo da dobije oko pet milijuna dolara po sezoni, uključujući i sadašnju polusezonu.

Navodno je Hayes-Davis potpisao dvoipolgodišnji ugovor s Panathinaikosom, a za novi klub u Euroligi debitirat će tek za desetak dana. Rok za registraciju igrača za ovotjedno kolo istekao je u srijedu poslijepodne, a kako sljedećeg tjedna slijedi stanka, izvjesno je da će američki krilni košarkaš prvu utakmicu u elitnom natjecanju od prošlogodišnjeg finala odigrati 26. veljače, kada u Atenu stiže Pariz.

Dario Šarić također je bio na radaru grčkog velikana, ali ovo je itekako veliki znak kako hrvatski reprezentativac ipak neće put Atene.

Hayes-Davis, inače, ima iznimno bogato iskustvo igranja u Euroligi, s obzirom na to da je tri sezone proveo u Fenerbahčeu, a prethodno je igrao i za Žalgiris i Barcelonu. Prvi klub u Europi bio mu je Galatasaray, u koji je stigao nakon što je iste sezone igrao za Los Angeles Lakerse, Toronto Raptorse i Sacramento Kingse.

Igrajući za Fenerbahče, osim naslova prvaka i priznanja za najkorisnijeg igrača završnog turnira, Hayes-Davis je dvaput izabran u prvu petorku Eurolige, a osvojio je i po dva naslova u prvenstvu i Kupu Turske. S Barcelonom ima trofej u Kupu kralja, a sa Žalgirisom po dva naslova u prvenstvu i Kupu Litve.

Panathinaikos trenutačno ima 16 pobjeda i 11 poraza u Euroligi, a izabranici Ergina Atamana u petak dočekuju upravo Fenerbahče, Hayes-Davisov bivši klub, koji je vodeći sa skorom 19-7.