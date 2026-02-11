Španjolci plasirali ‘bombu’: Partizan kreće po Šarića i nije jedini?!

Podijeli :

AP Photo/Scott Marshall via Guliver

Dario Šarić je trenutno slobodan igrač.

Dario Šarić raskidom ugovora s Detroit Pistonsima postao je slobodan igrač. A odmah su krenula i šuškanja koji bi ga klubovi u svojim redovima željeli vidjeti. Jedan od njih je i beogradski Partizan.

Katalonski Sport donosi da se Partizan uključio u utrku za Šarićev potpis nakon što im je otišao Tyrique Jones. Partizan traži igrača pod košem, na tome inzistira španjolski trener Joan Penarroya koji ih je nedavno preuzeo.

Portal Basket News objavio je da Šarića žele Barcelona, Panathinaikos, Emporio Milan, Anadolu Efes i Dubai.

Rok za registraciju novih igrača u Euroligi je 25. veljače.