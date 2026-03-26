Vođa najbolje momčad Istoka mogao bi biti spreman za doigravanje

xIanxRoblesx via Guliver Image

Više američkih medija je objavilo da bi 24-godišnji Cade Cunningham, najbolji igrač NBA momčadi iz Detroita, mogao biti spreman za igru od prvog dana ovosezonskog doigravanja.

Detroit je sasvim blizu da bude najbolja momčad Istočne konferencije uoči doigravanja. I dalje je na prvom mjestu ljestvice s omjerom 52-20, dok mu je prva pratnja Boston koji ima četiri pobjede manje i četiri poraza više.

Detroit još ništa nije službeno objavio u vezi ozljede Cunninghama koji se prije tjedan dana udaljio od košarke zbog lakšeg kolapsa pluća. Američki mediji navode da je Cunningham počeo s ograničenim radom u teretani, ali još nije niti blizu povratka momčadskim treninzima.

Doigravanje ove sezone počinje 18. travnja, a u klubu se nadaju da bi dotad njihov glavni adut na parketu mogao biti spreman za igru.

Cunningham je trenutačno 14. strijelac NBA lige s 24.5 poena po utakmici. Uz to ostvaruje 9.9 asistencija po dvoboju, a ima i 5.6 skokova i 1.5 ukradenu loptu po susretu.

