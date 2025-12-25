VIDEO / Spursi i treći put ove sezone bolji od aktualnih prvaka

Oklahoma City i San Antonio već su se dvaput susreli ove sezone, a oba puta slavila je momčad iz Teksasa – prvo tijesno u gostima (111:109), a zatim uvjerljivo na domaćem parketu prije dva dana (130:110).

Ni treći ogled nije donio sreću prvaku. San Antonio je ponovno pokazao da mu Oklahoma City odgovara i upisao i treću pobjedu protiv istog suparnika.

Domaćin je bolje otvorio susret i poveo s osam razlike (32:24), no uslijedio je veliki pad krajem prve četvrtine. Do kraja uvodnih 12 minuta Oklahoma City je postigla samo četiri poena, dok je primila čak 17, pa je San Antonio preokrenuo na 41:36.

Gosti se tu nisu zaustavili. Održavali su, a zatim i povećavali prednost, koja je na kraju prvog poluvremena narasla na tada najvećih +14 (69:55).

San Antonio nije spuštao ritam ni u nastavku. Nakon treće četvrtine imao je velikih 16 poena prednosti (95:79). Početkom posljednje dionice Oklahoma City je kratko zaprijetila i serijom se spustila na jednoznamenkasti zaostatak (97:88), no nada je brzo ugašena.

San Antonio je ponovno dodao gas, pobjegao na +14 (112:98) i time definitivno prelomio utakmicu. U konačnici je završilo 117:102. Prvo ime susreta bio je bek San Antonija De’Aaron Fox s 29 poena, dok je kod aktualnih prvaka najbolji bio Shai Gilgeous-Alexander s 22. Victor Wembanyama zabio je 19 poena i uhvatio 11 skokova u redovima gostiju.