VIDEO / Ludilo na March Madnessu: Favoriti ispali tri desetinke prije kraja!

Dobili smo četiri finalista turnira američke sveučilišne košarke. March Madness ni ove godine nije razočarao, a posebno se priča o pobjedi UConna protiv favoriziranog Dukea.

UConn se nakon nevjerojatnog preokreta protiv Dukea plasirao na završni turnir Final Four i još jednom potvrdio da ostaje jedan od najjačih programa u američkoj sveučilišnoj košarci. Huskiesi su u drugom poluvremenu nadoknadili veliki zaostatak, a pobjednički trenutak 0,3 sekunde prije kraja kreirao je Braylon Mullins odlučujućom tricom za pobjedu.

Duke je dugo imao utakmicu pod kontrolom i na poluvremenu vodio 44:29. Blue Devilsi su i u završnici bili u dobroj poziciji, jer su 28 sekundi prije kraja imali tri poena prednosti, no UConn se nije slomio. Momčad iz Connecticuta u nastavku je pojačala pritisak i iskoristila pogrešku protivnika u najvažnijem trenutku.

Ključni igrač u povratku bio je i Tarris Reed Jr., koji je učinkovitom igrom pod košem tijekom cijele večeri predstavljao velik problem za obranu Dukea. Utakmicu je završio s 26 poena i devet skokova, uz šut iz igre 10/16.

Preokret se počeo potpuno nazirati u posljednjim sekundama. Silas Demary Jr. je pri zaostatku od tri poena izborio prekršaj, pogodio jedno od dva slobodna bacanja, nakon čega je UConn postavio agresivan presing po cijelom terenu. Duke je pri organizaciji posljednjeg napada izgubio loptu, a odbijeno dodavanje Caydena Boozera završilo je u rukama Mullinsa.

Bek UConna potom je, znatno iza linije za tri poena, preuzeo odgovornost i pogodio šut koji je dovršio veliki preokret nakon zaostatka od 19 poena.

