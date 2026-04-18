VIDEO / Ivaniševićev štićenik izborio finale u Barceloni

Mladi, 21-godišnji francuski tenisač Arthur Fils, kojega vodi Goran Ivanišević, igrat će protiv Andreja Rubljova u finalu ATP turnira u Barceloni.

Nakon što je Rubljov u prvom polufinalu svladao kvalifikanta iz Srbije Hamada Međedovića s 3:6, 6:2, 6:2, i Fils je do pobjede stigao preokretom nadigravši 19-godišnjeg Španjolca Rafaela Jodara s 3:6, 6:3, 6:2.

Za 28-godišnjeg Rubljova ovo je 29. prolazak u finale na ATP Touru, ali prvi od svibnja prošle godine kada je igrao u završnom dvoboju u Hamburgu. Posljednji, 17. naslov u dosadašnjoj karijeri Rubljov je osvojio još u veljači 2025. u Dohi.

Fils je, pak, zadnji od svoja tri naslova osvojio još u Tokiju u jesen 2024., ali ovo mu je drugi ulazak u finale ove godine. Prije dva mjeseca je u Dohi izgubio od Španjolca Carlosa Alcaraza.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.