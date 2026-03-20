NBA prvaci neće posjetiti Trumpa, evo iz kojeg razloga

Podijeli :

AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera tijekom svog posjeta Washingtonu ovoga vikenda, gdje će u subotu odigrati utakmicu protiv Wizardsa, neće posjetiti i Bijelu kuću.

Iz kluba su kao razlog naveli “probleme s rasporedom”.

“Bili smo u kontaktu s Bijelom kućom i zahvalni smo na komunikaciji koju smo imali, ali raspored se jednostavno nije poklopio”, objavili su iz Thundera.

Tradicija prema kojoj aktualni prvaci u najjačim američkim profesionalnim sportskim ligama dolaze na primanje kod predsjednika u Bijelu kuću uvelike je narušena i tijekom prvog mandata aktualnog predsjednika Donalda Trumpa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.