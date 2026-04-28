VIDEO / Denver smanjio zaostatak u seriji protiv Minnesote, triple-double Jokića i junak iz sjene

Denver Nuggetsi su i dalje živi u doigravanju. Dobili su petu utakmicu na svom terenu protiv Minnesote rezultatom 125:113 i smanjili zaostatak u seriji na 3:2. Sljedeća utakmica igrat će se u noći s četvrtka na petak u Minneapolisu.

Nikola Jokić je za dvije i pol četvrtine stigao do triple-double učinka, a utakmicu je završio s 27 poena, 12 skokova i 16 asistencija. Junak iz sjene bio je Spencer Jones, koji je ubacio 20 poena, a njegove tri uzastopne trice sredinom treće četvrtine praktički su riješile pitanje pobjednika.

Momčad iz Colorada izgledala je dobro kao cjelina i lako je pronašla rješenje za oslabljenu Minnesotu, koja do kraja serije neće moći računati na svog najboljeg igrača Anthonyja Edwardsa i odličnog beka DiVincenza.

Jokićevom tricom Denver je na poluvrijeme otišao s plus 9 (60:51), a potom je na scenu stupio spomenuti Jones i odveo Nuggetse na velikih plus 18. Već tada bilo je jasno da se serija vraća u Minnesotu.

Nuggetsi su malo zakomplicirali situaciju u posljednjoj četvrtini, dopustivši Minnesoti da se približi na minus 10 (111:101) pet minuta prije kraja, ali su potom serijom 7:0 definitivno otklonili sve dvojbe oko pobjednika.

Junak Spencer Jones završio je utakmicu s 20 poena, Jamal Murray s 24, a Cam Johnson dodao je 16 poena.

U redovima Minnesote Julius Randle postigao je 27 poena, junak iz četvrte utakmice Dosunmu zaustavio se na 18, a Hyland je ubacio 15 poena.