Sve se glasnije priča o ukrajinskom milijarderu koji želi uložiti u Hajduk: ‘Žele im pomoći, i to s velikim novcem’

Luka Kolanovic via Guliver Image

Sve se glasnija priča kako na Poljud stiže financijska injekcija koja će potencijalno napraviti veliku priču iduće sezone.

Ukrajinski milijarder Volodimir Nosov razmatra ulaganja u Hrvatskoj, pri čemu se kao jedna od opcija spominje i ulazak u Hajduk u ulozi značajnog sponzora.

Nosov (36) stoji iza tvrtke White Tech, specijalizirane za usluge povezane s kriptoimovinom, koju je osnovao u Hrvatskoj 2023. godine, zajedno s počasnim konzulom Ukrajine Ivicom Pirićem. Ukrajinac je ujedno i osnivač i predsjednik WhiteBIT grupe. Procjena njegova bogatstva kreće se oko 15 milijardi eura.

Jedan od glavnih aktera priče, spomenuti Ivica Pirić sada je u razgovoru za Sportske novosti otkrio da je priča itekako ozbiljna.

“Naš je cilj omogućiti Hajduku da već sljedeće sezone složi momčad sposobnu moćno napasti Dinamo u borbi za naslov prvaka, a to će bez ozbiljne financijske injekcije biti jako teško, gotovo neizvedivo. Stoga sam okupio sponzore koji žele pomoći Hajduku i to s velikim novcem”, rekao je Pirić pa otkrio što bi sponzori tražili zauzvrat.

“Vlasnička struktura nas ne zanima, ali svakako bismo htjeli postati dio Hajdukove upravljačke strukture. Ne znamo, to će biti stvar pregovora, kad do njih dođe. U svakom slučaju, ako se dogovorimo s Hajdukom, ja bih trebao biti taj koji bi ušao u upravljačku strukturu kluba. Hajduk je klub u kojem sam ponikao, a i nogomet je moj život.”