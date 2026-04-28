VIDEO / Metla u doigravanju NBA lige, Oklahoma ‘počistila’ Sunse

AP Photo/Ross D. Franklin via Guliver

Poznat je i prvi sudionik drugog kruga doigravanja, a to je Oklahoma City Thunder. Aktualni prvaci “pomeli” su Phoenix Sunse, budući da su i u četvrtoj utakmici slavili rezultatom 131:122.

Shai Gilgeous-Alexander postigao je 31, a Chet Holmgren 24 poena za 12-0 Oklahoma Cityja u prvoj rundi u posljednje tri sezone! U sljedećoj rundi Thunder će igrati protiv boljeg iz dvoboja Los Angeles Lakers – Houston Rockets, u kojem LeBron i ekipa vode s 3:1.

Od statističkih podataka vrijedi istaknuti da je momčad Phoenixa noćas upisala i 10. uzastopni poraz u doigravanju od 2023. godine.

Thunder je zaključio prvu rundu doigravanja impresivnim brojkama – 50 % šuta za tri poena (34-17). “Visoki” igrači bili su sjajni: Holmgren sa 9/16 iz igre i čak 12 skokova, a Isaiah Hartenstein s 18 poena i također 12 skokova, od kojih sedam u napadu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.