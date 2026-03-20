VIDEO / Wembanyama junak Spursa: Koš sekundu prije kraja za veliku pobjedu!

Večer u NBA ligi obilježio je još jedan europski košarkaš – Victor Wembanyama sekundu prije kraja pogodio je za pobjedu San Antonija nad Phoenixom (101:100).
Francuz je utakmicu završio s 34 poena i 12 skokova, a njegov pobjednički koš osigurao je Spursima plasman među prvih šest momčadi u Zapadnoj konferenciji.
De’Aaron Fox dodao je 23 poena, a Julian Champagnie 14 u četvrtoj uzastopnoj pobjedi Spursa. Collin Gillespie postigao je 24 poena, a Devin Booker 22 za Sunse koji su sedmi na Zapadu (39-31).Sunsi su na poluvremenu vodili sa sedam poena razlike, uoči posljednje trećine sa šest, a uoči posljednje trećine sa 10, a onda se probudio San Antonio, koji je odgovorio serijom 8-0.
Nakon što je Rasheer Fleming iz Phoenixa promašio dva slobodna bacanja 11,1 sekundi prije kraja, Wembanyama je primio loptu i zabio šut s pet metara.
Spursi, koji su drugi u Zapadnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 52-18, osigurali su mjesto u doigravanju i tako prekinuli šestogodišnju sušu.
