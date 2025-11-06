Izgorila kuća najboljeg NBA trenera, 20 vatrogasnih jedinica je moralo reagirati

Podijeli :

xMarkoxMetlasx via Guliver

Američki su mediji u četvrtak prenijeli da je veliki požar oštetio kuću poznatog NBA trenera Erika Spoelstre, glavnog trenera Miami Heata i izbornika američke reprezentacije.

Američki su mediji u četvrtak prenijeli da je veliki požar oštetio kuću poznatog NBA trenera Erika Spoelstre, glavnog trenera Miami Heata i izbornika američke reprezentacije.

Spoelstrina je kuća teško oštećena, potvrdili su dužnosnici. Nije bilo izravnih izvještaja o ozlijeđenima, ali je potvrđeno da Spoelstra nije bio kod kuće kada je požar izbio.

Vatrogasci okruga Miami-Dade rekli su da je dojavu o požaru zaprimljena oko 4:36 ujutro. Spoelstra i Heat prethodne su večeri igrali u Denveru, a njihov čarter-let za Miami sletio je tek u 5:11 ujutro.

Bivši NBA prvak stigao je kući ubrzo nakon slijetanja zrakoplova, dok su brojne vatrogasne ekipe pokušavale obuzdati požar. Tri sata nakon dolaska prvih vatrogasnih vozila dim se još uvijek mogao vidjeti iz dijela imanja, ali su dužnosnici tada već izvijestili da je požar pod nadzorom.

Vatrogasne službe navele su da je više od 20 jedinica interveniralo, boreći se protiv vatre i sa zemlje i iz zraka. Požar je bio ograničen na imanje u Spoelstrinu vlasništvu i nijedna obližnja kuća nije oštećena.

Prema evidenciji o nekretninama, Spoelstra je kuću s pet spavaćih soba i šest kupaonica kupio u prosincu 2023. godine.

TKO JE ERIK SPOELSTRA?

Spoelstra je u organizaciji Miami Heata još od 1997. godine. Počeo je kao koordinator za video materijale, a zatim je njegova uloga postajala sve značajnija. Slavni Pat Riley odabrao ga je za glavnog trenera momčadi još 2008. godine, a mnogi su se pitali kako će se snaći na klupi super-tima oblikovanog dvije godine kasnije koji su predvodili LeBron James, Dwyane Wade i Chris Bosh.

U četiri godine s tom trojicom Heat je četiri puta igrao veliko finale i osvojio dva naslova prvaka. Spoelstra je do danas ostao na klupi momčadi s Floride te je još dvaput stigao do velikog finala – posljednji put 2023. godine, kada je naslov osvojio Denver.

Uvršten je među 15 najboljih trenera u povijesti NBA lige te se smatra najboljim aktivnim trenerom u NBA-u, a u siječnju 2024. potpisao je osmogodišnji ugovor s Miamijem vrijedan 120 milijuna dolara.

Dugo je radio i kao pomoćni trener u stožeru američke reprezentacije, a nedavno je postao izbornik koji će na tom mjestu zamijeniti Stevea Kerra.