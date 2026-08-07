Još jedan hrvatski košarkaš odlazi u NCAA, sin je legende i igrao je za Split i Cibonu

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Posljednje dvije godine europsku košarku pogađa sve izraženiji odlazak mladih i talentiranih igrača u američku sveučilišnu ligu (NCAA). Razlog je jasan – tamošnja sveučilišta danas mogu košarkašima ponuditi vrhunsko obrazovanje, vrhunske uvjete za razvoj te ugovore vrijedne i do milijun eura godišnje, iznose kojima ni najbogatiji europski klubovi teško mogu konkurirati.

Riječ je o velikom udarcu za europsku košarku, pa tako i za hrvatsku, koja ionako raspolaže ograničenim bazenom mladih talenata. Prema trenutačnim podacima, čak 19 hrvatskih košarkaša sljedeće će sezone igrati u NCAA ligi, a taj bi se broj do početka natjecanja mogao dodatno povećati.

Među onima koji su ovog ljeta odlučili karijeru nastaviti u Sjedinjenim Američkim Državama nalaze se Boris Tišma, Roko Prkačin, Luka Skorić, Vito Kučić i Marko Marić, koji je prošle sezone na juniorskom prvenstvu postigao čak 91 poen u jednoj utakmici.

Njima se sada pridružio i Ivan Perasović (24), sin proslavljenog hrvatskog košarkaša i trenera Velimira Perasovića. Nekadašnji član kadetske reprezentacije Hrvatske, koja je 2018. osvojila naslov europskog prvaka, karijeru će nastaviti na američkom sveučilištu Texas at El Paso, gdje će nositi dres Minersa.

Perasović iza sebe već ima šest godina seniorskog iskustva. Nastupao je za Split, litavski Labas i Cibonu, no ni on nije ostao imun na uvjete koje danas nudi američka sveučilišna košarka.

Sudeći prema aktualnom trendu, odlazak hrvatskih i europskih talenata u NCAA tek je započeo, a europski klubovi sve će teže zadržavati svoje najperspektivnije igrače.