NBA prvaci neće posjetiti Trumpa, evo zbog kojeg razloga

Košarka 20. ožu 202623:16 0 komentara
AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera tijekom svog posjeta Washingtonu ovoga vikenda, gdje će u subotu odigrati utakmicu protiv Wizardsa, neće posjetiti i Bijelu kuću.

Iz kluba su kao razlog naveli “probleme s rasporedom”.

“Bili smo u kontaktu s Bijelom kućom i zahvalni smo na komunikaciji koju smo imali, ali raspored se jednostavno nije poklopio”, objavili su iz Thundera.

Tradicija prema kojoj aktualni prvaci u najjačim američkim profesionalnim sportskim ligama dolaze na primanje kod predsjednika u Bijelu kuću uvelike je narušena i tijekom prvog mandata aktualnog predsjednika Donalda Trumpa.

