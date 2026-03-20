NBA prvaci neće posjetiti Trumpa, evo zbog kojeg razloga

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera tijekom svog posjeta Washingtonu ovoga vikenda, gdje će u subotu odigrati utakmicu protiv Wizardsa, neće posjetiti i Bijelu kuću.
Iz kluba su kao razlog naveli “probleme s rasporedom”.
“Bili smo u kontaktu s Bijelom kućom i zahvalni smo na komunikaciji koju smo imali, ali raspored se jednostavno nije poklopio”, objavili su iz Thundera.
Tradicija prema kojoj aktualni prvaci u najjačim američkim profesionalnim sportskim ligama dolaze na primanje kod predsjednika u Bijelu kuću uvelike je narušena i tijekom prvog mandata aktualnog predsjednika Donalda Trumpa.
