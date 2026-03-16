NBA: Jokićevi Nuggetsi su teško oštećeni protiv Dončićevih Lakersa

Podijeli :

AP Photo/Kyusung Gong via Guliver

Los Angeles Lakersi su nakon velike drame i produžetka, košem Luke Dončića na pet desetinki prije kraja, svladali Denver Nuggetse 127:125.

Međutim, analiza suđenja pokazala je da je Jokićeva momčad ozbiljno oštećena u samoj završnici regularnog dijela utakmice.

Suci su 9,2 sekunde prije kraja, pri rezultatu 116:113, dosudili prekršaj za Lakerse, odnosno za Austina Reavesa nakon kontakta sa Spencerom Jonesom.

Analizom je utvrđeno da je igrač Denvera čisto oduzeo loptu te da Reaves nije trebao dobiti slobodna bacanja. Umjesto toga, as Lakersa pogodio je dva slobodna bacanja i nastavila se drama u kojoj je momčad iz Los Angelesa slavila. Da je lopta pripala Nuggetsima, dvoboj bi praktički bio riješen u korist ekipe iz Colorada.

Nedugo zatim Reaves je napravio ključan potez na utakmici, kada je namjerno promašio slobodno bacanje i odveo susret u produžetak.

Sve to je, naravno, slaba utjeha za Nuggetse, koji su izgubili još jedan dvoboj u neizvjesnoj završnici i time si znatno otežali borbu za plasman među prve četiri momčadi na Zapadu, kako bi barem u prvom krugu doigravanja imali prednost domaćeg terena.

