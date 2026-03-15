VIDEO / Epski obračun Dončića i Jokića: Slovenac na kraju pogodio za pobjedu

Vrhunski košarkaški spektakl u dvorani Crypto.com završio je pobjedom Lakersa, koji su nakon produžetka sa 127:125 svladali Denver.

Za vrhunac večeri pobrinuo se Luka Dončić, koji je pola sekunde prije kraja produžetka hladnokrvno pogodio za pobjedu i triple-double. Na drugoj strani triple-double upisao je i Nikola Jokić, no Nuggetsi su nakon dramatične završnice ostali praznih ruku.

Lakersi su već na početku stekli lijepu prednost. Nakon početne trice Jamala Murrayja brzo su odgovorili Marcus Smart, Dončić i Austin Reaves, a domaća momčad preciznim šutom s distance preuzela je inicijativu. Kada je Denver nakon minute odmora pokušao zaustaviti nalet, domaćini su nastavili pogađati, a u prvom dijelu posebno su bili raspoloženi Reaves i Dončić. Na kraju prve četvrtine Los Angeles je imao osam poena prednosti.

Domaći su dobro otvorili i drugu četvrtinu. Smart je pogodio novu tricu, LeBron James pridodao je važne poene, a Lakersi su u nekoliko navrata pobjegli na dvoznamenkastu razliku. Denver se doduše približio, ali su domaćini uvijek iznova pronalazili odgovor te na veliki odmor otišli s 11 poena prednosti.

U drugom poluvremenu odnos snaga počeo se mijenjati. Lakersi su još držali prednost, ali su Nuggetsi postupno podizali ritam. Aaron Gordon pogađao je u važnim trenucima, Nikola Jokić preuzimao je sve više odgovornosti, a gosti su uz bolji šut u trećoj četvrtini počeli topiti zaostatak. Kada su se domaći našli na samo tri poena prednosti, bilo je jasno da slijedi neizvjesna završnica. Denver je do izjednačenja stigao još prije početka posljednje četvrtine.

U završnoj četvrtini vaga se više puta prevagnula na jednu pa na drugu stranu. Denver je nakon trica Tima Hardawaya Jr. i Gordona nekoliko puta poveo, dok su Lakersi u igri ostajali ponajprije zahvaljujući Reavesu, Dončiću i požrtvovnoj obrani Smarta. Upravo je Smart u jednoj ključnoj akciji ukrao loptu i zaključio kontranapad za vodstvo domaćih manje od minute prije kraja.

No, tu drami nije bio kraj. Hardaway Jr. je novom tricom ponovno doveo Denver u vodstvo, a uslijedila je serija osobnih pogrešaka i slobodnih bacanja. Reaves je najprije pogodio prvo slobodno bacanje, zatim namjerno promašio drugo, sam izborio skok u napadu i pogodio za izjednačenje. Time je izborio prvi produžetak Lakersa ove sezone.

I dodatnih pet minuta donijelo je potpuno izjednačenu borbu. Deandre Ayton ubacio je važan koš, Gordon je na drugoj strani pogodio tricu za vodstvo Denvera, a Smart uzvratio istom mjerom i ponovno donio prednost Lakersima. Jokić je potom polaganjem izjednačio rezultat, no posljednja riječ pripala je Dončiću. Slovenska zvijezda pogodila je šut za pobjedu svega pola sekunde prije kraja i izazvala oduševljenje u dvorani.

Dončić je utakmicu završio s 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija. Reaves je dodao 32 poena, sedam skokova i šest asistencija, a James 17 poena, šest skokova, pet asistencija i dvije ukradene lopte. Vrlo važan doprinos dao je i Smart s 21 poenom i pet ukradenih lopti.

Na drugoj strani kod Denvera se istaknuo Jokić, koji je također upisao triple-double (24 poena, 16 skokova i 14 asistencija), no unatoč silovitom povratku u drugom poluvremenu Nuggetsi u posljednjem napadu nisu imali rješenje, dok su Lakersi pobjedom osigurali bolji omjer u međusobnim susretima s Denverom.

Druga momčad Zapada San Antonio Spursi su kod kuće sa 115:102 bili bolji od Charlotte Hornetsa, a do pobjede ih je predvodio Victor Wembanyama s 32 poena, 12 skokova, osam asistencija i četiri blokade. De’Aaron Fox dodao je 17 poena za Spurse, a Stephon Castle 15 poena uz 10 asistencija. Keldon Johnson postigao je 13 poena, a Luke Kornet 10 za San Antonio, koji ima omjer pobjeda i poraza 17-2 od početka veljače. Miles Bridges predvodio je Charlotte s 22 poena, dok je Kon Knueppel postigao 20, Coby White je ubacio 18 koševa, a LaMelo Ball 17. Charlotte se nalazi na 10. mjestu Istočne konferencije s omjerom 34-34.

Orlando Magic je upisao sedmu pobjedu zaredom nadigravši na gostovanju sa 121:117 domaći Miami Heat kojem je prekinut niz od sedam pobjeda. Paolo Banchero postigao je 27 poena, osam skokova i sedam asistencija za Orlando koji je u jednom trenutku vodio s čak 22 poena razlike, prije nego što se Miami dva puta približio na dva poena zaostatka u posljednjih 18,5 sekundi. Wendell Carter Jr. je zabio dva slobodna bacanja 11 sekundi prije kraja za odvajanje, a Banchero je dodao još dva slobodna bacanja 7,8 sekundi prije kraja za konačan rezultat. Desmond Bane dodao je 21 poen za Magic, Carter je postigao 15, a Jalen Suggs 14 za Magic koji je tek druga momčad NBA koja je pet puta u sezoni pobijedila istog suparnika. Miami je predvodio Bam Adebayo s 20 poena, sedam skokova, četiri ukradene lopte i dvije blokade. Jaime Jaquez Jr. dodao je 22 poena, sedam asistencija i tri ukradene lopte. Orlando zauzima petu poziciju u Istočnoj konferenciji (38-28), a Miami sedmi (38-38).

Boston CelticsI su prekinuli niz od dva poraza nakon štosu na gostovanju sa 111:100 bili bolji od domaćih Washington Wizardsa. Neemias Queta postigao je najviše poena na utakmici, 24, i imao je ⁠10 skokova, Jayson Tatum je dodao 20 koševa uz 14 skokova i sedam asistencija, a Jaylen Brwn 16 koševa.Ovo je 11. porz zaredom za Washington koji su izgubili devet utakmica zaredom u gostima. Tristan Vukčević pogodio je šest od sedam pokušaja za tri poena i predvodio je Wizardse s 22 poena.

Atlanta Hawksi su svoj pobjednički niz produžili na devet utakmica svladavši gostujuće Milwaukee Buckse sa 122:99. CJ McCollum postigao je 30 poena od čega je sedam trica za pobjedu Atlante, Jalen Johnson je ubacio 23 koša uz 12 asistencija i 10 skokova za svoj 12. triple-double sezone. Atlanta je osam u istočnoj konferenciji s 36 pobjeda i 31 porazom Kod Milwaukeeja, koji su izgubili osam pita u zadnjih devet utakmica i 11. su na Zapadu smomjerom 27-39, najbolji je bio Ryan Rollins s 22 poena i osam asistencija dok je Kevin Porter Jr. dodao 18 poena, sedam asistencija i sedam skokova.

Philadelphia 76ersI su na svom terenu sa 104:97 pobijedili Brooklyn Netse, a do slavlja ih je vodio Quentin Grimes koji je utakmicu završio s 28 ubačaja. VJ Edgecombe je dodao 16 poena i sedam asistencija za Philadelphiju, koja je nastavila igrati bez Tyresea Maxeya (prst), Joela Embiida (koso) i Paula Georgea (suspenzija). Brooklyn je izgubio 13. put u 15 utakmica unatoč tome što je nadoknadio zaostatak od 28 poena u drugom poluvremenu. Danny Wolf postigao je 15 poena i uhvatio 10 skokova za Netse.

Sacramento Kingsi su u gostima sa 118-109 bili bolji od Los Angeles Clippersa, a DeMar DeRozan je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 27 poena. Precious Achiuwa dodao je 25 uz 13 skokova za Sacramento, Maxime Raynaud23 poena, a Russell Westbrook 12 poena, 12 skokova i 10 asistencija protiv svoje bivše momčadi.Kawhi Leonard postigao je 31 poen za Clipperse, izjednačivši rekord franšize sa svojom 45. uzastopnom utakmicom s najmanje 20 poena. Leonard je otišao u svlačionicu u prvom poluvremenu s posjekotinom na lijevom oku i zauvijek je napustio teren devet i pol minuta prije kraja utakmice jer je uvrnuo lijevi gležanj.

NBA rezultati:

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 104:97

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 122:99

San Antonio Spurs – Charlotte Hornets 115:102

Boston Celtics – Washington Wizards 111:100

Miami Heat – Orlando Magic 117:121

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 127:125 (produžetak)

LA Clippers – Sacramento Kings 109:118